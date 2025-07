Wild Hearts S-demoen er nå tilgjengelig på Switch 2 eShop

HQ

Switch 2 ser ut til å fly ut av hyllene i et rasende tempo, og en rask googling viser at det er helt utsolgt hos flere store forhandlere selv mer enn en måned etter lanseringen.

Og det er unektelig en fin maskinvare, men det er ingen tvil om at det er litt knapt med spill for øyeblikket. Bortsett fra Mario Kart World og Donkey Kong Bananza, er det stort sett bare gjenutgivelser, selv om det selvfølgelig kan være fint i mangel av noe annet hvis du gikk glipp av dem da de opprinnelig ble lansert.

Og 25. juli er det tid for enda en. Da lanserer nemlig Koei Tecmo sitt Wild Hearts S, et Monster Hunter-inspirert actioneventyr som fikk blandet mottakelse da det ble lansert til PC, PlayStation og Xbox for to år siden.

Derfor kan det være en idé å prøve det før du kjøper det - og nå kan du faktisk gjøre nettopp det. En 24 gigabyte stor demo har blitt lansert på eShop, ifølge observante Reddit-brukere, så benytt anledningen til å drepe noen monstre og se om det er en tittel etter din smak.