Wild n Chill kombinerer overlevelse, fiske og samarbeid i villmarken

Cast n Chill var et av fjorårets koseligste spill, og nå har vi en åndelig etterfølger å se frem til. Under gårsdagens Cozy Game Awards ble Wild n Chill avduket, et spill der du fisker, jakter og nyter naturen rundt deg. Spillet lover også online co-op for opptil fire spillere, der dere kan dele dere inn i grupper og utføre ulike oppgaver for å utvikle leiren deres sammen.

På Steam kan du lese mer: "Wild n Chill er en avslappet villmarksflukt der du sanker, jakter og lager din drømmehytte utenfor nettet. Langt fra støy og tull er det bare deg, din trofaste følgesvenn og en kompis eller to."

Det er ingen bekreftet utgivelsesdato for Wild n Chill ennå, men hvis du vil, kan du allerede nå legge det til på ønskelisten din på Steam. Sjekk ut den korte traileren nedenfor.

