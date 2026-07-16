Wilderdark for å gi PC-spillere en skjult skrekkopplevelse med dinosaurer i november

Som en del av Convergence-presentasjonen dukket utvikleren Junkfish opp for å dele en oppdatering om sitt kommende stealth-horror-prosjekt med dinosaurer, kjent som « Wilderdark. Vi har fått vite at dette førstepersons-eventyret kommer til PC allerede 3. november, og spillet er nå i ferd med å bli en av svært få utfordrere til Grand Theft Auto VI i årets nest siste måned.

Wilderdark Spillet vil ikke bare be spillerne om å unngå kjøttetende dinosaurer, da det også inneholder en merkelig ektoparasittisk organisme som forurenser både dinosaurer og plantelivet, og til slutt forvandler dem til noe forvrengt og langt mer skremmende. Det er med dette i tankene at handlingen i « Wilderdark tar form, ettersom spillerne skal ta rollen som en feltagent som er sendt til den isolerte øya der eventyret utspiller seg, for å finne ut sannheten bak ektoparasitten og også hva som skjedde med hovedpersonens egne foreldre, som reiste til øya som en del av en tidlig ekspedisjon.

Med tanke på lanseringsdatoen i november har en ny lanseringstrailer for « Wilderdark blitt delt, som du kan se i sin helhet nedenfor.