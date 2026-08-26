Wilderings: The Lost Spring bekrefter at spillet slippes i sin helhet våren 2027

Herobeat Studios har allerede i stor grad vist sitt talent for å skape historier som går rett til hjertet da de ga ut «Endling – Extinction is Forever» i 2022, og nå er de tilbake for å vise oss fruktene av sitt arbeid i et helt nytt og annerledes prosjekt: Et roguelite-eventyr i en åpen verden med action og fangst av skapninger kalt « Wilderings: The Lost Spring.

Spillet har allerede blitt presentert ved flere anledninger, men nå har studioet kommet med en stor kunngjøring: « Wilderings: The Lost Spring kommer på Steam som et fullverdig spill våren 2027. I en ny gameplay-trailer, som du kan se nedenfor, får vi også se hvordan kampsystemet fungerer og blir introdusert for et nytt vulkansk biom i denne åpne verdenen innhyllet i mørke, som vi skal utforske sammen med hovedpersonene, Abi og Rif.

Den nye traileren avslører også den nye sjefen i dette vulkanske området, Röhe, samt ildelementarene Hântu (samleobjekter) som lever der. Ikke gå glipp av traileren, og du kan nå sjekke ut Steam-siden for Wilderings: The Lost Spring.