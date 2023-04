HQ

Jeg er ikke så god på virtuelle kortspill, ettersom jeg kan være den verste taperen i dette landet. Et spill som Hearthstone kan virkelig få meg til å se rødt, for det meste når jeg spiller mot andre mennesker. Jeg prøver stort sett å unngå sjangeren. Derfor kom det som litt av en overraskelse å få Wildfrost til anmeldelse, men jeg tok meg sammen og ga spillet en sjanse, og her er tankene mine om det nye kortspillet fra Deadpan Games, som vil bli utgitt om kort tid.

Wildfrost har egentlig ikke en historie, som sådan. Det er forskjellige fraksjoner med sine egne kart, hver med en kort introduksjon, men bortsett fra disse små historiene, er det ikke mye å fortelle om fortellingen. Det meste av spillet oppleves gjennom gameplay, i sin reneste form, og det vil trolig glede de som synes mekanikk betyr mer enn... vel, narrativ kontekst.

Wildfrost er et kortspill hvor du må kjempe mot en motstander som har sine egne unike kort med spesielle evner. Nederst på kortet er det teller for rundene. Når denne telleren når null, angriper kortet ditt motstanderens kort på motsatt side av bordet. Ja, du bestemmer ikke nødvendigvis hva du skal angripe og når, men å gi fra deg den kontrollen betyr at spillet får en ekstra kul strategisk dimensjon, da du hele tiden må tenke flere runder fremover, og dermed alltid ha en strategi klar, ettersom ting endrer seg med hver runde. Hvert kort har et hjerte på venstre side, som er kortets helse, og et sverd på høyre side, noe som indikerer skaden. Det overordnede målet er å beskytte helten din, som du velger i begynnelsen av et spill ut av noen få alternativer. Derfor må du hele tiden beskytte og passe på helten din, men de er de som har de mest effektive evnene, så du må balansere forsvar og angrep veldig nøye. Dette tok meg ganske lang tid å ta igjen, men underveis begynte det hele å gi mer og mer mening for meg. Nå elsker jeg det, fordi det krever at du tar deg god tid, danner en oversikt og planlegger strategien din basert på forsvaret du har bygget rundt helten din. I begynnelsen visste jeg ikke at jeg måtte tenke så langt frem, så når rundene gikk, ble helten min ofte bare overkjørt av motstanderens kort. Jeg ble imidlertid bedre og bedre, og da jeg følte at jeg endelig hadde fanget poenget med Wildfrost, ble det utrolig tilfredsstillende.

Helten din er ikke alene på banen, for etter den første kampen får du tilgang til nye kart, hvor du finner frosne helter mens du går videre. Disse, som din viktigste helt, har mange spennende evner, og er der for å beskytte helten din. Så du må sette disse andre heltene inn i feltet, som er delt opp på midten, slik at det kan være tre kort horisontalt både øverst og nederst på feltet. De som står først og fremst er de som først og fremst blir angrepet, og på den måten kan du beskytte hovedenhetene dine ved å plassere dem bakerst i køen. Dermed er det bare de ledende heltene som får juling. Det er kult at du hele tiden må balansere evnene til disse heltene, både offensivt og defensivt. I hånden din får du syv kort, som kan spilles som du ønsker. Disse spenner fra direkte angrepskort, til kort som reduserer hvor mange runder det tar før helten din angriper. Det kule med dette er at du kan trekke kort så ofte du vil, så hvis du ikke er fornøyd, trekker du bare syv nye kort. Den eneste ulempen med dette er at det tar en runde, så du må være forsiktig med hvordan du bruker den.

Wildfrost er en såkalt rogue-like, så spillet er tilfeldig generert hver gang du spiller. Kortene er imidlertid de samme, og kommer med de samme evnene, men måten du spiller på, motstanderne dine og fordelene du får for å hjelpe deg er tilfeldig hver gang. Den beste måten å beskrive det på er at du ser et kart mellom kamper som har en av to baner du kan velge. Avhengig av ditt valg får du spesifikke oppgraderinger. Det er skattekister, halskjeder som du kan sette på en av dine helter etter eget valg, noe som gir dem en ny evne. Som sagt er det også frosne helter som kan brukes i neste kamp du møter på kartet. Dessuten er det et snegleskall som gir gull som du kan bruke i butikker, som også har alt fra oppgraderinger til halskjeder. Det hele er tilfeldig generert, og det samme er fiendene du møter, så det er klassisk roguelike. Dette betyr både at det er mye lettere å se den manglende historien, men det gir også sublim gjenspillingsverdi. Jo mer du kjemper, jo mer låser du opp, så selv om ting ikke går så bra, blir det stadig gjort fremskritt, noe som gjør at du blir bedre og bedre, og da blir du bare bedre på mekanikken generelt ved å spille igjen og igjen.

Det er mange timer med underholdning i Wildfrost, fordi det er en vanedannende progresjon som bare får deg til å ta en gjennomkjøring. Hver tredje kamp du møter på kartet er en sjefskamp der en ultrasterk fiende må beseires. Disse er utfordrende å beseire da de kan ta mye juling før de går ned. Det er til og med noen som etter å ha blitt beseiret respawner med dobbel helse, men de gjør ikke så mye skade. Hvis du lykkes med å beseire denne mega-sjefen, får du muligheten til å velge en av tre fordeler som gjelder fremover, for eksempel å ha flere helter enn de tre du må ha for hånden fra starten, eller du kan trekke et helt nytt kort. Du har vel skjønt greia nå, variasjonene er stort sett uendelige.

Det er et superkult progresjonssystem, og Wildfrost er vanskelig å legge fra seg når du kommer i gang. Jeg spilte Wildfrost på Steam Deck, og her føles det perfekt. Jeg tror også det vil være når det spilles på Nintendo Switch, og jeg kunne også forestille meg at det ville være kult på mobile enheter, da kampene er raske og intense, så det er et spill du enkelt kan spille på farten, mens tiden bare forsvinner.

Hvis jeg må skrive noe negativt, ville det være at spillet ikke er så flink til å lære spilleren sin mekanikk. Mange timer etter at jeg først startet spillet, skjedde det fortsatt ting i spillet som jeg ikke helt forstod, noe som var irriterende. Spillet er også veldig minimalistisk, og det tar bare noen få hundre megabyte, så grafikken og lyden er ganske primitiv, det er heller ikke videoer eller dialog som forklarer mekanikken i spillet, dessverre. Det kunne vært bedre.

Wildfrost er imidlertid forfriskende godt laget og nyskapende, og ganske vanedannende, så hvis du liker et kortspill som aldri blir monotont, så er Wildfrost akkurat tingen for deg. Jeg synes det er utmerket underholdning.