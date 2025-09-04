WildgateSunderfolk-utgiveren Dreamhaven gjennomgår permitteringer

HQ

Dreamhaven, utgiveren bak Lynked: Banner of the Spark, Sunderfolk og senest flerspillerskytespillet Wildgate, har avslørt at det har gjennomgått et uspesifisert antall oppsigelser. Administrerende direktør Mike Morhaime avslørte at selskapet ble redusert i størrelse, og at dette ville føre til at noen ansatte ville gå av.

Som Morhaime postet på LinkedIn (via Insider Gaming), er den primære effekten på publiseringsgruppen. "Disse valgene er aldri enkle - de påvirker talentfulle kolleger som har spilt en nøkkelrolle i å bygge Dreamhavens fundament og støtte det som har vært et begivenhetsrikt år for oss," skrev Morhaime. "Vi erkjenner at dette kommer i en tid da altfor mange i bransjen vår står overfor lignende utfordringer. For å støtte kollegene våre i deres neste steg, har vi sørget for avskjedspakker og ytelsesdekning, og inngått et samarbeid med Amir Satvats Games Community for å sette dem i kontakt med ressurser for karriereovergang og mentorskap."

Dreamhaven vil fortsatt støtte spillene de har gitt ut i år, sammen med samfunnene som er skapt rundt dem. Dette kommer dessverre som enda en nyhet rundt permitteringer, da det ser ut til at spillindustrien fremdeles ikke kan riste av seg jobbtapene som har plaget den i årevis nå.