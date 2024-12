Will Ferrell er tilbake som Buddy the Elf på en hockeykamp

Det er mer enn 20 år siden en av de beste julefilmene prydet skjermene våre i Elf. For mange er den blitt en tradisjonell julefilm, og den har blitt en fast del av julekalenderen sammen med andre klassikere som Alene hjemme, It's a Wonderful Life og The Muppet Christmas Carol. Will Ferrell blir gang på gang spurt om han kommer tilbake som Buddy the Elf, og nå har han endelig gjort det.

Men det er ikke på den måten noen hadde forventet. I stedet for å bli stappet inn i en Hollywood-remake eller oppfølger, dukket Ferrell opp som en blasert versjon av Buddy på LA Kings ishockeykamp i helgen. Med en sigarett i den ene hånden og en øl i den andre, er det tydelig at Buddy ikke akkurat føler julestemning akkurat nå.

Ferrell var til og med merket som Buddy the Elf på jumbotronen, noe som viser hans engasjement for rollen. Vi tviler på at dette kommer til å føre til noen form for filmisk tilbakekomst for Buddy, ettersom Elf er en ryddig innpakket historie og egentlig ikke berettiger en oppfølger bortsett fra potensielle kontantinntekter for et studio.

