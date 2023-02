Will Ferrell gir stemme til en hevngjerrig hund i den kommende Strays

Du skulle tro at en film om en forlatt hund ville være en trist historie, og på en måte er det det selv om den kommende Strays ønsker å legge til en komisk vri på denne historien ved å se en samling løshunder få søt, søt hevn på en tidligere eier.

Denne filmen kommer på kino i juni, og har Will Ferrell, Isla Fisher, Jamie Foxx, Will Forte, Randall Park og mer i hovedrollene. Filmen ser ut til å starte med ganske glade toner før den går over i en mer dyster fortelling, og deretter går over til et hevnplott, og vi kan se alt dette i aksjon i traileren til Strays under.

Strays kommer 9. juni.