Will Ferrell og Reese Witherspoon slår seg sammen for Prime Videos You're Cordially Invited

AmazonPrime Video's Prime Video streamer har bestemt seg for å komme godt foran seg selv og vise frem en teaser-trailer for en film som ikke en gang kommer til streameren før neste år. Den er kjent som You're Cordially Invited og er en komediefilm med Will Ferrell og Reese Witherspoon i hovedrollene om to bryllup som er dobbeltbooket til samme sted.

Filmen er skrevet og regissert av Platonic, Bros, og Goosebumps forfatter Nicholas Stoller, og i henhold til den offisielle synopsis for filmen kan du se det nedenfor.

Synopsis: "En kvinne (Reese Witherspoon) som planlegger søsterens perfekte bryllup og faren (Will Ferrell) til en ung kommende brud finner ut at de er dobbeltbooket til bryllupet på et avsidesliggende feriested på en øy utenfor Carolina-kysten. Når begge parter bestemmer seg for å dele det lille lokalet, oppstår det kaos, og karakterene våre begynner å møte sin egen usikkerhet og lære mer om seg selv."

You're Cordially Invited kommer ikke til Prime Video før 30. januar 2025, så ikke hold pusten på denne, da det fortsatt er rundt åtte måneder til den kommer.