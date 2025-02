Will Forte vil ikke at vi skal glemme Coyote vs. Acme

Det er veldig rart at en film bare kan gjøres om til et skattefradrag, men det var akkurat det som skjedde med Coyote vs. Acme, en spennende film med John Cena og Will Forte i hovedrollene, der Wile E. Coyote prøver å saksøke Acme for alle gangene produktene deres har sviktet ham.

Will Forte tok nylig en prat med MovieWeb, hvor han ble spurt om sine tanker om filmen. "Det er en så herlig film", sa han. "Den fortjener så mye bedre enn det den har fått. Jeg vet ikke, jeg kan ikke fortelle deg hvorfor det ble besluttet å ikke gi den ut, men det får blodet mitt til å koke."

"Jeg liker å snakke om filmen, fordi jeg vil at de skal gjøre det - jeg vil ikke at folk skal glemme hva de gjorde mot oss. Når det er sagt, setter jeg pris på at de lot oss lage den. Men ikke la oss lage noe vi forelsker oss i, og så ikke vise det. Jeg mener, jeg ville forstått om den sugde, men den er virkelig bra."

Forte har fortsatt håp om at vi en dag skal få se filmen, og hver gang vi hører om den, virker det som en film som er verdt å se, om ikke annet så fordi den har vært innelåst.