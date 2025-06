Will Smith avslører at han takket nei til Inception fordi han "ikke skjønte det"

Vi vet alle at Will Smith takket nei til The Matrix. Han trodde ikke at filmen ville bli noe av, og skrev i stedet under på den dødsdømte Wild Wild West, og overlot til Keanu Reeves å skape seg en karriere på kung-fu og slowmotion.

I et intervju med Kiss Xtra (fanget opp av CultureCrave) avslørte Will Smith også at han en gang takket nei til Christopher Nolans Inception. "Chris Nolan ga meg Inception først", sa han. "Og jeg fikk den ikke... Og nå som jeg tenker over det, er det de filmene som går inn i de alternative virkelighetene, de slår ikke godt an."

Det ser ut til at de falt i god smak hos studioene og publikum, Will. Smith sa videre at han var "såret" av tapet av disse to filmene. Det er rart å tenke på noen andre enn Leonardo DiCaprio i hovedrollen for Inception, men kanskje Smith kunne ha gitt filmen et nytt perspektiv. Hva synes du om filmen?