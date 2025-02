Will Smith bekrefter I Am Legend-oppfølger og snakker om en Hancock-oppfølger

To klassiske Will Smith-filmer er fortsatt aktuelle for en oppfølger. Den allerede bekreftede I Am Legend-oppfølgeren ble nok en gang tatt opp av Smith, sammen med en Hancock-oppfølger som kan ha Zendaya i hovedrollen.

Etter å ha gjort en opptreden på xQcs Twitch-strøm, ble Smith spurt om begge filmene. Det ser ut til at I Am Legend-oppfølgeren er mye nærmereenn Hancock 2, da Smith skisserer at han og "Michael B. Jordan har satt seg ned i omtrent en uke og gått gjennom karaktergreier."

Han bekrefter at filmen finner sted etter den alternative slutten i I Am Legend, der Smiths karakter overlever. Når det gjelder Hancock 2, bekreftet Smith at den er under arbeid, og at det er planer om å tilby Zendaya en hovedrolle i filmen.

Hvilken film ønsker du å se på kino først: Hancock 2 eller I Am Legend 2?