Will Smith hinter til potensiell rolle i The Matrix 5

Will Smith fikk nylig sosiale medier til å surre med et kryptisk innlegg som hintet om hans involvering i The Matrix 5. Smith har forblitt en fremtredende skikkelse i Hollywood, selv etter å ha kommet seg tilbake fra den beryktede Oscar-hendelsen med Chris Rock. Skuespillerens innlegg, med samme skrifttype som i de originale Matrix-filmene, fikk fansen til å gå i spinn, da det så ut til å referere til en tapt mulighet fra fortiden hans.

I 1997 takket Smith som kjent nei til rollen som Neo, og mente at karrieren hans ville passe bedre i Wild Wild West - en film som endte opp med å bli en massiv flopp, mens The Matrix redefinerte kinoen. Hans siste innlegg på sosiale medier henspilte på den avgjørelsen, og stilte det spennende spørsmålet: Hva om Smith hadde spilt Neo? Kan dette være en spøkefull erting, eller antyder han en reell rolle i den kommende filmen?

Handlingen i The Matrix 5 er fortsatt hemmelig, men det er bekreftet at Keanu Reeves ikke kommer tilbake som Neo. I stedet er det ventet nye karakterer, og med franchisens historie med å gjenskape kjente roller, kan Smith faktisk bli en del av Matrix-universet på en ny og uventet måte. Tror du Will Smith kan tilføre sagaen en ny vri?