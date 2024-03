Will Smith-spillet Undawn har ikke engang tjent inn 1 % av budsjettet.

HQ

Visste du heller ikke at Will Smith har hovedrollen i et zombiespill for mobiler og PC-er, utviklet av det kinesiske selskapet Tencent? Slapp av, du er neppe den eneste. Tittelen har ikke tiltrukket seg verken spillere eller kritikere i særlig grad, og nå har utviklerne gått ut og fortalt Reuters hvilken enorm flopp Undawn er, åtte måneder etter lanseringen.

Tittelen, som hadde et budsjett på rundt 140 millioner dollar - omtrent dobbelt så mye som for eksempel Sucker Punchs enorme samuraieventyr Ghost of Tsushima - har bare tjent inn en brøkdel av dette. Mer presist er det anslått å ha tjent inn 287 000 dollar, bare 0,2 % (!) av det totale budsjettet. Spillertoppen ble nådd kort tid etter lanseringen med drøyt 8,5 tusen samtidige spillere på Steam, men falt deretter kraftig og ligger nå i gjennomsnitt på rundt 900 per måned.

I den siste kvartalsrapporten fortalte Tencents strategidirektør James Mitchell investorene at de, hovedsakelig på grunn av det katastrofale utfallet av Undawn, nå vil fokusere spillutviklingen på mer kjente serier, enklere partytitler og Genshin Impact-lignende anime-rollespill i stedet.

Tencents strategidirektør James Mitchell:

Vi fokuserer på færre spill med større budsjetter, [...] Vanligvis ønsker vi å satse mest på spill som enten er en gjentakelse av en vellykket IP... eller spill som er en gjentakelse av en velprøvd spillsuksess innenfor en nisje og som tar dem til et massemarked."