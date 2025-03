Will Smiths neste album lanseres i slutten av mars

HQ

Det finnes en rekke skuespillere og musikere som overskrider sin opprinnelige bransje og går over i en annen, med store navn som Lady Gaga som et av de siste eksemplene. Men det finnes også en rekke andre navn, som Will Smith, som selv om han er mest kjent for sine skuespillerprestasjoner, også er en publisert rapper.

På denne fronten har Smith kunngjort at han etter 20 års pause fra musikkskaping snart vender tilbake til bransjen for å gi ut sitt neste album, et prosjekt som går under navnet Based On A True Story. Albumet vil inneholde 14 låter, med noen få samarbeid der også, blant annet med Big Sean og Teyana Taylor, og når det vil bli lansert, bekreftet Smith akkurat dette på Instagram-kontoen sin nylig.

På Bad Boys skrev han at albumet vil gjøre sin store entré i verden den 28. mars. Nøyaktig hvordan utgivelsen blir, er fortsatt uklart, men vi forventer at den kommer på strømmeplattformer.

Smith uttalte følgende om albumet: "Det er OFFISIELT!!! Mitt nye album Based On A True Story slippes 28. mars. TO UKER!!! Trykk på forhåndslagringen. Jeg har jobbet med dette prosjektet en stund, og jeg klør etter å få det ut til dere alle".

Kommer du til å sjekke ut Will Smiths neste album?

