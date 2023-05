Willem Dafoe slutter seg til Beetlejuice 2 cast

De siste ukene har det dukket opp alle slags castingnyheter for Tim Burtons etterlengtede oppfølger, Beetlejuice 2. Regissøren gjenforenes med Michael Keaton for filmen, og har brakt på onsdag Addams selv, Jenna Ortega, samt å bringe tilbake Winona Ryder og Catherine O'Hara, og plukke opp Justin Theroux og Monica Bellucci som nye tillegg til serien.

For å legge til dette, The Hollywood Reporter har nå uttalt at Willem Dafoe vil bli med i Beetlejuice 2 cast også, ytterligere utvide og styrke mannskapet av enkeltpersoner som stadig blir et veldig stjernespekket prosjekt.

Når det gjelder hvem Dafoe skal skildre i filmen, blir vi fortalt at han vil gi liv til en politimann i etterlivet.

Når det gjelder når Beetlejuice 2 vil debutere, rapporterte vi nylig om premieredatoen for filmen også.