William Shatner vurderer å vende tilbake som kaptein Kirk

HQ

Det er en god sjanse for at William Shatner, 93 år gammel, vil gjenta sin ikoniske rolle som kaptein James T. Kirk i Star Trek. Skuespilleren avslørte dette under Fan Expo Vancouver, og nevnte at en manusforfatter fra Paramount hadde tatt kontakt med ham med et forslag. Shatner uttalte også at han har fått mange forespørsler opp gjennom årene om å komme tilbake som Kirk, men understreket at det måtte være meningsfylt.

"Jeg har blitt spurt om å komme tilbake som Kirk så mange ganger. Hvis Kirk skal komme tilbake, må det bety noe. Det må være serien. Men jeg ble så imponert av denne forfatteren, så jeg sa la oss snakke sammen etter at jeg er ferdig i Vancouver. Så jeg venter på en pitch for å gjøre det til showet, den burde komme på mandag eller tirsdag."

Shatners siste opptreden som Kirk var i Star Trek: Generations for over 30 år siden, hvor karakteren møtte sitt endelikt. Interessant nok ble Kirks levninger vist i den tredje sesongen av Star Trek: Picard for mindre enn to år siden, noe som åpner for muligheten til å gjenopplive ham i serien ved hjelp av avansert teknologi.

En slik tilbakekomst ville sannsynligvis kreve digital de-aging for å matche karakterens alder på tidspunktet for hans død i Generations.

Synes du Kirk passer inn i Star Treks nåværende tidslinje?