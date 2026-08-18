Williams-søstrene taper comeback-kampen i dobbel ved Cincinnati Open

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Venus og Serena Williams gjorde endelig comeback i tennis i damedouble ved Cincinnati Open – deres første kamp sammen siden US Open 2022 – men tapte i første runde mot Marta Kostyuk og Peyton Stearns. Kampen var spennende: Williams-søstrene tapte første sett 6–2, men kom sterkt tilbake i neste sett og vant 1–6. Deretter ble alt avgjort i en avsluttende supertiebreak: søstrene lå under 6-0, men klarte å komme seg tilbake, selv om det ikke var nok, og tapte til slutt 10-8 etter en dobbelfeil av Venus.

Williams-søstrene skulle egentlig spille dobbel på Wimbledon, men Serena Williams (44), som nettopp hadde gjort comeback i tennis fire år etter å ha «gått bort fra» sporten, pådro seg en kneskade. Serena hadde tidligere gjort sitt store comeback i juni.

Venus Williams (46) har fortsatt å spille jevnlig siden den gang og har hatt en viss suksess i dobbel (nådde kvartfinalen i Cincinnati i fjor sommer), men har ikke klart å vinne en singelkamp på over et år – en tapsserie som nå strekker seg til 13 kamper etter at hun tapte mot Emiliana Arango, også i Cincinnati.