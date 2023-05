Willow, Dollface, Big Shot og flere blir fjernet fra Disney+.

HQ

Disney+ og Hulu fjerner 30 originaltitler fra strømmeplattformen sin på grunn av kostnadsbesparende tiltak. Noen av disse titlene var ganske store navn for strømmetjenesten da de først ble lansert, som Willow, Dollface og flere.

Foreløpig ser det ut til at disse prosjektene ikke har et nytt hjem å gå til når de er fjernet, men fansen håper at selv om disse seriene blir kansellert, vil de ikke forsvinne for godt.

Sjekk ut hele listen nedenfor, og gi oss beskjed om hvilke av disse du er mest trist å se gå:



The Mysterious Benedict Society



Big Shot



Turner & Hooch



Willow



The Making Of Willow



Like bortenfor



Verden ifølge Jeff Goldblum



Pistol



Dollface



The Quest



The Hot Zone



Y: The Last Man



Maggie



Little Demon



The Premise



Love In The Time Of Corona



Everything's Trash



Best In Snow



Best In Dough



The One And Only Ivan



Timmy Failure



Vær vår kokk



Magic Camp



Howard



Earth To Ned



Foodtastic



Stuntman



Disney Fairy Tale Weddings



Wolfgang



It's a Dog's Life With Bill Farmer (Et hundeliv med Bill Farmer)



Takk, DiscussingFilm.