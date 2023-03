Willow kansellert etter første sesong

Ben er ikke den eneste som mener Willow-showet definitivt er verdt å sjekke ut, ettersom mange har bedt om mer etter at den første sesongen ble avsluttet i januar. Faktisk ønsket til og med Christian Slater å komme tilbake for en andre sesong, men det vil tilsynelatende ikke skje.

Vanligvis veldig pålitelige Deadline rapporterer at Disney har bestemt seg for å kansellere Willow etter denne første sesongen, så vi får ikke en ny på Disney+. En av hovedårsakene til dette er sannsynligvis at showet tilsynelatende ikke hadde nok seere om vi skal dømme fra seriens kulturelle innvirkning og at den aldri kom inn på Nielsens topp 10-liste for strømmetjenester. Ikke akkurat bra når Disney+ har begynt å miste abonnenter.

Hva tror du? Fortjente Willow en andre sesong, eller burde Disney legge mer penger i The Mandalorian, Andor og andre LucasFilm-prosjekter?