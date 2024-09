Wimbledon eChampionships arrangeres i morgen

HQ

Nå som U.S. Open er overstått, ser du kanskje frem til Chengdu Open som den neste store tennisturneringen å følge med på, ikke sant? Feil! I morgen blir Wimbledon eChampionships arrangert på The All England Lawn Tennis Club, hvor det for første gang siden 2019 vil bli arrangert en live personlig finale hvor de beste Top Spin 2K25-spillerne skal brake sammen.

Turneringen vil se deltakerne kjempe om en enkelt gullbelagt PS5-konsoll som vil ha seierherrens navn og prestasjon etset inn i den. Når det gjelder hvem som vil være til stede for arrangementet, vil det være spillere fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, USA, Canada og Mexico, ettersom åpne kvalifiseringskamper har blitt arrangert i hvert land i ukene før.

Vi blir fortalt at turneringen vil bruke et rangert knockout-format og et best-of-three-oppsett, og hver av kampene vil bli arrangert i morgen, noe som betyr at vi innen fredag vil vite vinneren av Wimbledon eChampionships.