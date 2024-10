Wimbledon fjerner de menneskelige linjedommerne

HQ

Selv om man alltid kan argumentere for at poenget med virtuelle assistentdommere (VAR) i idretten er til fordel for den aktuelle idretten, er det ofte fulle av problemer som fører til frustrasjon, noe vi ser hyppigst og mest vanlig i fotball.

I tennis har vi tidligere sett et stort fokus på bruk av teknologi for å avgjøre omstridte ballplasseringer, men dette har ofte vært en måte å bestride påstander fra menneskelige dommere og linjedommere. I Wimbledon i 2025 vil dette endre seg betydelig.

Wimbledon har bestemt seg for å droppe de menneskelige linjedommerne i det kommende arrangementet og fremover. De vil bli erstattet med en teknologi som kalles Electronic Line Calling, og den vil bli tatt i bruk på alle nivåer i turneringen, også under kvalifiseringen utenfor hovedarenaen.

Sally Bolton, administrerende direktør i All England Club, har sagt følgende om hvorfor denne endringen blir gjort: "Etter å ha gjennomgått resultatene av testingen som ble gjennomført under mesterskapet i år, anser vi teknologien som tilstrekkelig robust, og tiden er inne for å ta dette viktige skrittet for å oppnå maksimal nøyaktighet i dømmingen vår. For spillerne vil det gi dem de samme forholdene som de har spilt under ved en rekke andre arrangementer på touren.

Dette er en annonse:

"Vi tar vårt ansvar for å balansere tradisjon og innovasjon i Wimbledon svært alvorlig. Linjedommerne har spilt en sentral rolle i vårt dommeroppsett i mesterskapet i mange tiår, og vi anerkjenner deres verdifulle bidrag og takker dem for deres engasjement og tjeneste."

Tror du dette vil være et positivt trekk for Wimbledon, eller bør tradisjonen forbli enerådende og linjedommerne beholde sine roller i Wimbledon?

IBM

Dette er en annonse: