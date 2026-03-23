Wimbledon innfører videogjennomgang for første gang i år

Wimbledon blir den neste Grand Slam-turneringen, etter US Open og Australian Open, som innfører videogjennomgang, noe som gjør det mulig for spillerne å utfordre visse avgjørelser fra stoldommeren ved å sjekke på video om en ball har spratt to ganger eller om en ball har berørt motstanderens kropp eller racket, eller for å sjekke om en spilt ball har forårsaket hindring, noe som nylig skjedde i Indian Wells med Daniil Medvedev og Jack Draper.

Det de ikke får lov til å vurdere, er om ballen har berørt linjen eller ikke, ettersom Wimbledon allerede bruker et elektronisk system, som ble innført for første gang i fjor, og som erstattet linjedommerne med en maskin. Et system som kalles electronic line calling (ELC), og som viste seg å være kontroversielt i fjor da noen spillere ikke stolte på det ... og det viste seg at det i noen kamper ikke fungerte som det skulle.

Som BBC rapporterer, har videogjennomgang blitt brukt siden 2023 i US Open, siden 2025 i Australian Open, og det er planlagt at det skal brukes i alle ATP-turneringer innen neste år. Det brukes allerede i mange WTA-turneringer også.

Wimbledon 2026 spilles mellom mandag 26. juni og søndag 20. juli 2026, med Jannik Sinner og Iga Swiatek som tittelforsvarere.