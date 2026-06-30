Wimbledon-programmet for dag 2: alle ATP- og WTA-kamper på tirsdag
Zverev, de Miñaur, Swiatek og Serena Williams spiller i dag på Wimbledons gressbaner.
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På dag 2 av Wimbledon, tirsdag 30. juni, spilles de første kampene til spillere som Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Arthur Fils, Taylor Fritz, Ben Shelton og Alex de Miñaur i første runde (runde med 128 spillere), etter seirene til Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Jódar og Fonseca på mandag.
I damenes singelturnering blir det i dag debut for Katie Boulter (den høyest rangerte britiske spilleren etter at Raducanu trakk seg), Madison Keys, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova, tittelforsvarer Iga Swiatek og til slutt Serena Williams, som får Center Court på ettermiddagen (ikke før kl. 17:20 CEST, 16:20 BST) for sin comeback i singel etter fire år.
Dette er kampene du kan følge i dag på Wimbledon i herresingel og damesingel.
Wimbledon-kamper i herresingel på tirsdag
Centre Court – 12:30 BST / 13:30 CEST
- Arthur Blockx mot (2) Alexander Zverev
Bane 1 – 12:00 BST / 13:00 CEST
- (6) Taylor Fritz mot (LL) Dusan Lajovic
- (WC) Stan Wawrinka mot Matteo Berrettini
Bane 2 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Otto Virtanen mot (4) Ben Shelton
- Mariano Navone mot (9) Flavio Cobolli
Bane 3 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (5) Alex de Minaur mot Roman Burruchaga
- (15) Jakub Mensik mot (WC) Toby Samuel
Bane 4 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (32) Matteo Arnaldi mot Quentin Halys
- Lorenzo Sonego mot (29) Tomas Martin Etcheverry
Bane 5 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Kamil Majchrzak mot (30) Alejandro Tabilo
Bane 6 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Kyrian Jacquet mot (Q) Vilius Gaubas
- Tallon Griekspoor mot James Duckworth
Bane 7 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Adrian Mannarino mot Titouan Droguet
- Benjamin Bonzi mot Gabriel Diallo
Bane 8 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Yannick Hanfmann mot Giovanni Mpetshi Perricard
- Alex Molcan mot Daniel Altmaier
Bane 9 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Sho Shimabukuro mot (Q) Jaime Faria
- Corentin Moutet mot Marcos Giron
Bane 11 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (LL) Pablo Llamas Ruiz mot Zachary Svajda
- Patrick Kypson mot (Q) Mackenzie McDonald
Bane 12 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Thanasi Kokkinakis mot (10) Alexander Bublik
- (17) Frances Tiafoe mot Terence Atmane
Bane 14 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Valentin Royer mot (WC) Harry Wendelken
- Jaume Munar mot (18) Francisco Cerundolo
Bane 15 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Alex Michelsen mot (WC) Jacob Fearnley
- Raphael Collignon mot (20) Arthur Fils
Bane 16 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Damir Dzumhur mot (WC) Arthur Fery
- Vit Kopriva mot Jan Choinski
Bane 17 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (27) Ugo Humbert mot Zizou Bergs
- (13) Jiri Lehecka mot Alexei Popyrin
Bane 18 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (19) Karen Khachanov mot (Q) Billy Harris
- (Q) Dane Sweeny mot (WC) Grigor Dimitrov
Wimbledon-kamper i damenes singel på tirsdag
Centre Court – 12:30 BST / 13:30 CEST
- Taylor Townsend mot (3) Iga Swiatek
- (WC) Serena Williams mot Maya Joint
Bane 1 – 12:00 BST / 13:00 CEST
- Lois Boisson mot (2) Elena Rybakina
Bane 2 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (6) Amanda Anisimova mot (Q) Lina Gjorcheska
- (8) Elina Svitolina mot Daria Snigur
Bane 3 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Katie Boulter mot (Q) Tyra Grant
- Nadia Podoroska mot (12) Marta Kostyuk
Bane 4 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Tereza Valentova mot Karolina Pliskova
- Camila Osorio mot Simona Waltert
Bane 5 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Iryna Shymanovich mot Viktorija Golubic
- Yuliia Starodubtseva mot Anna Blinkova
Bane 6 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Anhelina Kalinina mot Kamilla Rakhimova
- Veronika Erjavec mot (Q) Leolia Jeanjean
Bane 7 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Elena-Gabriela Ruse mot Caty McNally
Bane 8 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Kimberly Birrell mot (Q) Alina Korneeva
- Oksana Selekhmeteva mot Sinja Kraus
Bane 9 – 10:00 BST / 11:00 CEST
Beatriz Haddad Maia mot (Q) Maria Timofeeva
- (Q) Polina Kudermetova mot Liudmila Samsonova
Bane 11 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Petra Marcinko mot Sofia Kenin
- Ajla Tomljanovic mot (Q) Mariam Bolkvadze
Bane 12 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (13) Jasmine Paolini mot (Q) Robin Montgomery
- (29) Alexandra Eala mot Renata Zarazua
Bane 14 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (25) Elise Mertens mot Laura Siegemund
- (15) Diana Shnaider mot Eva Lys
Bane 15 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Maria Sakkari mot (24) Clara Tauson
- (Q) Ashlyn Krueger mot (31) Donna Vekic
Bane 16 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Irina-Camelia Begu mot (WC) Katie Swan
- (23) Emma Navarro mot Paula Badosa
Bane 17 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- Talia Gibson mot (21) Marie Bouzkova
- (17) Sorana Cirstea mot Sara Bejlek
Bane 18 – 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Kayla Day mot (26) Madison Keys
- Ella Seidel mot (9) Linda Noskova