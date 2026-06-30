Wimbledon-programmet for dag 2: alle ATP- og WTA-kamper på tirsdag

HQ

På dag 2 av Wimbledon, tirsdag 30. juni, spilles de første kampene til spillere som Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Arthur Fils, Taylor Fritz, Ben Shelton og Alex de Miñaur i første runde (runde med 128 spillere), etter seirene til Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Jódar og Fonseca på mandag.

I damenes singelturnering blir det i dag debut for Katie Boulter (den høyest rangerte britiske spilleren etter at Raducanu trakk seg), Madison Keys, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova, tittelforsvarer Iga Swiatek og til slutt Serena Williams, som får Center Court på ettermiddagen (ikke før kl. 17:20 CEST, 16:20 BST) for sin comeback i singel etter fire år.

Dette er kampene du kan følge i dag på Wimbledon i herresingel og damesingel.

Wimbledon-kamper i herresingel på tirsdag

Centre Court – 12:30 BST / 13:30 CEST



Arthur Blockx mot (2) Alexander Zverev



Bane 1 – 12:00 BST / 13:00 CEST



(6) Taylor Fritz mot (LL) Dusan Lajovic



(WC) Stan Wawrinka mot Matteo Berrettini



Bane 2 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(Q) Otto Virtanen mot (4) Ben Shelton



Mariano Navone mot (9) Flavio Cobolli



Bane 3 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(5) Alex de Minaur mot Roman Burruchaga



(15) Jakub Mensik mot (WC) Toby Samuel



Bane 4 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(32) Matteo Arnaldi mot Quentin Halys



Lorenzo Sonego mot (29) Tomas Martin Etcheverry



Bane 5 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Kamil Majchrzak mot (30) Alejandro Tabilo



Bane 6 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(Q) Kyrian Jacquet mot (Q) Vilius Gaubas



Tallon Griekspoor mot James Duckworth



Bane 7 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Adrian Mannarino mot Titouan Droguet



Benjamin Bonzi mot Gabriel Diallo



Bane 8 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Yannick Hanfmann mot Giovanni Mpetshi Perricard



Alex Molcan mot Daniel Altmaier



Bane 9 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Sho Shimabukuro mot (Q) Jaime Faria



Corentin Moutet mot Marcos Giron



Bane 11 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(LL) Pablo Llamas Ruiz mot Zachary Svajda



Patrick Kypson mot (Q) Mackenzie McDonald



Bane 12 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Thanasi Kokkinakis mot (10) Alexander Bublik



(17) Frances Tiafoe mot Terence Atmane



Bane 14 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Valentin Royer mot (WC) Harry Wendelken



Jaume Munar mot (18) Francisco Cerundolo



Bane 15 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Alex Michelsen mot (WC) Jacob Fearnley



Raphael Collignon mot (20) Arthur Fils



Bane 16 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Damir Dzumhur mot (WC) Arthur Fery



Vit Kopriva mot Jan Choinski



Bane 17 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(27) Ugo Humbert mot Zizou Bergs



(13) Jiri Lehecka mot Alexei Popyrin



Bane 18 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(19) Karen Khachanov mot (Q) Billy Harris



(Q) Dane Sweeny mot (WC) Grigor Dimitrov



Wimbledon-kamper i damenes singel på tirsdag

Centre Court – 12:30 BST / 13:30 CEST



Taylor Townsend mot (3) Iga Swiatek



(WC) Serena Williams mot Maya Joint



Bane 1 – 12:00 BST / 13:00 CEST



Lois Boisson mot (2) Elena Rybakina



Bane 2 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(6) Amanda Anisimova mot (Q) Lina Gjorcheska



(8) Elina Svitolina mot Daria Snigur



Bane 3 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Katie Boulter mot (Q) Tyra Grant



Nadia Podoroska mot (12) Marta Kostyuk



Bane 4 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Tereza Valentova mot Karolina Pliskova



Camila Osorio mot Simona Waltert



Bane 5 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(Q) Iryna Shymanovich mot Viktorija Golubic



Yuliia Starodubtseva mot Anna Blinkova



Bane 6 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Anhelina Kalinina mot Kamilla Rakhimova



Veronika Erjavec mot (Q) Leolia Jeanjean



Bane 7 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Elena-Gabriela Ruse mot Caty McNally



Bane 8 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Kimberly Birrell mot (Q) Alina Korneeva



Oksana Selekhmeteva mot Sinja Kraus



Bane 9 – 10:00 BST / 11:00 CEST

Beatriz Haddad Maia mot (Q) Maria Timofeeva





(Q) Polina Kudermetova mot Liudmila Samsonova



Bane 11 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Petra Marcinko mot Sofia Kenin



Ajla Tomljanovic mot (Q) Mariam Bolkvadze



Bane 12 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(13) Jasmine Paolini mot (Q) Robin Montgomery



(29) Alexandra Eala mot Renata Zarazua



Bane 14 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(25) Elise Mertens mot Laura Siegemund



(15) Diana Shnaider mot Eva Lys



Bane 15 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Maria Sakkari mot (24) Clara Tauson



(Q) Ashlyn Krueger mot (31) Donna Vekic



Bane 16 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Irina-Camelia Begu mot (WC) Katie Swan



(23) Emma Navarro mot Paula Badosa



Bane 17 – 10:00 BST / 11:00 CEST



Talia Gibson mot (21) Marie Bouzkova



(17) Sorana Cirstea mot Sara Bejlek



Bane 18 – 10:00 BST / 11:00 CEST



(Q) Kayla Day mot (26) Madison Keys



Ella Seidel mot (9) Linda Noskova

