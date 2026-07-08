Wimbledon-semifinaler på torsdag og fredag: Zverev og Fery i ATP, Kostyuk og Noskova i WTA

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Alle kvartfinalekampene i Wimbledon er spilt, og semifinalene finner sted i morgen, torsdag 9. juli, for damenes singel, og dagen etter, fredag, for herrenes singel. På kvinnesiden slo Marta Kostyuk lett Jasmine Paolini 6-3, 6-2, og senere beseiret Linda Noskova Elise Mertens 6-3, 7-5.

På herresiden fortsatte den bemerkelsesverdige turneringen til Arthur Fery, eventyret i denne Wimbledon-utgaven (den britiske spilleren, 23 år gammel, var rangert som nummer 114 i verden da han startet turneringen som kvalifiseringsspiller), etter at han slo Flavio Cobolli i to strake sett, 6-4, 7-6(4), 6-0; mens Alexander Zverev beseiret Taylor Fritz også i strake sett, 6-4, 6-4, 6-2.

Semifinalene i Wimbledon 2026 på torsdag og fredag

Semifinaler i damenes singel (torsdag 9. juli)



Coco Gauff mot Karolína Muchová — kl. 13.30 BST / kl. 14.30 CEST



Marta Kostyuk mot Linda Nosková — Ikke før kl. 16.00 BST / 17.00 CEST



Semifinaler i herresingel (fredag 10. juli)