Wimbledon-semifinalisten Belinda Bencic er overrasket over hvor raskt resultatene kommer 15 måneder etter fødselen

I en Wimbledon-turnering med mange toppseedede spillere som Coco Gauff, Naomi Osaka og Jessica Pegula, har Belinda Bencic vært en av de største overraskelsene. Hun er blant de fire siste i damesingle og møter Iga Swiatek, som er nummer fire i verden, i dag torsdag klokken 14:40 BST, 15:40 CEST.

Den 28 år gamle sveitseren nådde sin andre Grand Slam-semifinale noensinne (etter US Open 2019) mindre enn 15 måneder etter at hun fødte datteren Bella i april 2024, og hun er rangert som nummer 35 i verden. Bencic var tilbake på banen i oktober 2024 og har siden den gang vunnet en WTA 500-tittel (i Abu Dhabi i februar) og vunnet tre topp 10-turneringer, inkludert Mirra Andreeva i går.

"Jeg følte at jeg kom tilbake tidligere enn forventet, enn jeg forventet for meg selv", sa Bencic på mandag, via WTA.com. "Jeg er også overrasket over hvor raskt resultatene kommer. Jeg tror det er et resultat av arbeidet vi har lagt ned og tankegangen jeg har nå. Jeg er overrasket, men jeg skal selvfølgelig ikke klage over det.".

I karrieren så langt har Bencic vunnet 9 WTA-titler, inkludert to Masters 1000-titler. Hun hadde en beste rangering som nummer 4 i verden i februar 2020, og vant gullmedalje i Tokyo 2020.

