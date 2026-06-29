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Wimbledon starter i dag: fullstendig kampprogram for mandag 29. juni, inkludert de første kampene til Sinner og Djokovic siden French Open

Dette er de første Wimbledon-kampene i dag, mandag, med blant annet Sinner, Djokovic, Fonseca og Jódar

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Wimbledon 2026 starter i dag, 29. juni, med første runde i herre- og damesingel, der blant annet toppspillere som regjerende mester Jannik Sinner, syv ganger mester Novak Djokovic i herrekonkurransen, samt Aryna Sabalenka i damekonkurransen. Alle skal spille på Centre Court, med start kl. 13:30 BST, 14:30 CEST, med kampen mellom Sinner og Kecmanovic.

Andre spillere som debuterer i dag er blant annet Casper Ruud, Joao Fonseca, Rafa Jódar, Martín Landaluce, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime og den nylig kronede ATP-mesteren Alejandro Davidovich Fokina i herrekonkurransen, naturligvis uten Carlos Alcaraz, som fortsatt er skadet.

Her er den fullstendige kampplanen for mandag 29. juni på Roland Garros:

Herresingel

Centre Court (13:30 BST / 14:30 CEST)


  • Jannik Sinner mot Miomir Kecmanović

  • Novak Djokovic mot Yibing Wu

Bane 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)


  • Marin Čilić mot Daniil Medvedev

Bane 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Zheng mot Cameron Norrie

  • Félix Auger-Aliassime mot Alexander Shevchenko

Bane 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Rafael Jodar mot Felix Gill

  • Casper Ruud mot Hubert Hurkacz

Bane 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Emilio Nava mot Ignacio Buse

  • Thiago Tirante mot Fábián Marozsán

Bane 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Marco Trungelliti mot Martin Damm Jr

  • Soonwoo Kwon mot Martín Landaluce

Bane 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Denis Shapovalov mot Pablo Carreño Busta

  • Adolfo Vallejo mot Nicolás Mejía

Bane 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Aleksandar Kovacevic mot Botic van de Zandschulp

  • Nuno Borges mot Tristan Boyer

Bane 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Aleksandar Vukic mot Jenson Brooksby

  • Hamad Medjedovic mot Sebastian Ofner

Bane 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Luca Van Assche mot Marton Fucsovics

  • Camilo Ugo Carabelli mot Daniel Merida Aguilar

Bane 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Aleksandar Walton mot Dino Prižmić

  • Jesper de Jong mot Rinky Hijikata

Bane 12 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Arthur Rinderknech mot Oliver Tarvet

  • Brandon Nakashima mot Jack Pinnington Jones

Bane 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Shintaro Mochizuki mot Max Basing

  • Jan-Lennard Struff mot Sebastián Báez

Bane 15 (kl. 11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Ethan Quinn mot Luciano Darderi

Bane 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Andrey Rublev mot Roman Safiullin

  • Hugo Gaston mot Stefanos Tsitsipas

Bane 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Dalibor Svrcina mot Learner Tien

  • Alejandro Davidovich Fokina mot Juan Manuel Cerúndolo

Bane 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Alexandre Müller mot Tommy Paul

  • Roberto Bautista Agut mot João Fonseca

Wimbledon starter i dag: fullstendig kampprogram for mandag 29. juni, inkludert de første kampene til Sinner og Djokovic siden French Open

Dette innlegget er kategorisert under:

SporttennisWimbledonJannik SinnerAryna SabalenkaNovak Djokovic


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