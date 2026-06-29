Wimbledon starter i dag: fullstendig kampprogram for mandag 29. juni, inkludert de første kampene til Sinner og Djokovic siden French Open

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Wimbledon 2026 starter i dag, 29. juni, med første runde i herre- og damesingel, der blant annet toppspillere som regjerende mester Jannik Sinner, syv ganger mester Novak Djokovic i herrekonkurransen, samt Aryna Sabalenka i damekonkurransen. Alle skal spille på Centre Court, med start kl. 13:30 BST, 14:30 CEST, med kampen mellom Sinner og Kecmanovic.

Andre spillere som debuterer i dag er blant annet Casper Ruud, Joao Fonseca, Rafa Jódar, Martín Landaluce, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime og den nylig kronede ATP-mesteren Alejandro Davidovich Fokina i herrekonkurransen, naturligvis uten Carlos Alcaraz, som fortsatt er skadet.

Her er den fullstendige kampplanen for mandag 29. juni på Roland Garros:

Herresingel

Centre Court (13:30 BST / 14:30 CEST)



Jannik Sinner mot Miomir Kecmanović



Novak Djokovic mot Yibing Wu



Bane 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)



Marin Čilić mot Daniil Medvedev



Bane 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Zheng mot Cameron Norrie



Félix Auger-Aliassime mot Alexander Shevchenko



Bane 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Rafael Jodar mot Felix Gill



Casper Ruud mot Hubert Hurkacz



Bane 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Emilio Nava mot Ignacio Buse



Thiago Tirante mot Fábián Marozsán



Bane 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Marco Trungelliti mot Martin Damm Jr



Soonwoo Kwon mot Martín Landaluce



Bane 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Denis Shapovalov mot Pablo Carreño Busta



Adolfo Vallejo mot Nicolás Mejía



Bane 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Aleksandar Kovacevic mot Botic van de Zandschulp



Nuno Borges mot Tristan Boyer



Bane 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Aleksandar Vukic mot Jenson Brooksby



Hamad Medjedovic mot Sebastian Ofner



Bane 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Luca Van Assche mot Marton Fucsovics



Camilo Ugo Carabelli mot Daniel Merida Aguilar



Bane 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Aleksandar Walton mot Dino Prižmić



Jesper de Jong mot Rinky Hijikata



Bane 12 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Arthur Rinderknech mot Oliver Tarvet



Brandon Nakashima mot Jack Pinnington Jones



Bane 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Shintaro Mochizuki mot Max Basing



Jan-Lennard Struff mot Sebastián Báez



Bane 15 (kl. 11:00 BST / 12:00 CEST)



Ethan Quinn mot Luciano Darderi



Bane 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Andrey Rublev mot Roman Safiullin



Hugo Gaston mot Stefanos Tsitsipas



Bane 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Dalibor Svrcina mot Learner Tien



Alejandro Davidovich Fokina mot Juan Manuel Cerúndolo



Bane 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)