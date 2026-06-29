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Wimbledon starter i dag: fullstendig kampprogram for mandag 29. juni, inkludert de første kampene til Sinner og Djokovic siden French Open
Dette er de første Wimbledon-kampene i dag, mandag, med blant annet Sinner, Djokovic, Fonseca og Jódar
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Wimbledon 2026 starter i dag, 29. juni, med første runde i herre- og damesingel, der blant annet toppspillere som regjerende mester Jannik Sinner, syv ganger mester Novak Djokovic i herrekonkurransen, samt Aryna Sabalenka i damekonkurransen. Alle skal spille på Centre Court, med start kl. 13:30 BST, 14:30 CEST, med kampen mellom Sinner og Kecmanovic.
Andre spillere som debuterer i dag er blant annet Casper Ruud, Joao Fonseca, Rafa Jódar, Martín Landaluce, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime og den nylig kronede ATP-mesteren Alejandro Davidovich Fokina i herrekonkurransen, naturligvis uten Carlos Alcaraz, som fortsatt er skadet.
Her er den fullstendige kampplanen for mandag 29. juni på Roland Garros:
Herresingel
Centre Court (13:30 BST / 14:30 CEST)
- Jannik Sinner mot Miomir Kecmanović
- Novak Djokovic mot Yibing Wu
Bane 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)
- Marin Čilić mot Daniil Medvedev
Bane 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Zheng mot Cameron Norrie
- Félix Auger-Aliassime mot Alexander Shevchenko
Bane 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Rafael Jodar mot Felix Gill
- Casper Ruud mot Hubert Hurkacz
Bane 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Emilio Nava mot Ignacio Buse
- Thiago Tirante mot Fábián Marozsán
Bane 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Marco Trungelliti mot Martin Damm Jr
- Soonwoo Kwon mot Martín Landaluce
Bane 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Denis Shapovalov mot Pablo Carreño Busta
- Adolfo Vallejo mot Nicolás Mejía
Bane 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Aleksandar Kovacevic mot Botic van de Zandschulp
- Nuno Borges mot Tristan Boyer
Bane 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Aleksandar Vukic mot Jenson Brooksby
- Hamad Medjedovic mot Sebastian Ofner
Bane 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Luca Van Assche mot Marton Fucsovics
- Camilo Ugo Carabelli mot Daniel Merida Aguilar
Bane 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Aleksandar Walton mot Dino Prižmić
- Jesper de Jong mot Rinky Hijikata
Bane 12 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Arthur Rinderknech mot Oliver Tarvet
- Brandon Nakashima mot Jack Pinnington Jones
Bane 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Shintaro Mochizuki mot Max Basing
- Jan-Lennard Struff mot Sebastián Báez
Bane 15 (kl. 11:00 BST / 12:00 CEST)
- Ethan Quinn mot Luciano Darderi
Bane 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Andrey Rublev mot Roman Safiullin
- Hugo Gaston mot Stefanos Tsitsipas
Bane 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Dalibor Svrcina mot Learner Tien
- Alejandro Davidovich Fokina mot Juan Manuel Cerúndolo
Bane 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Alexandre Müller mot Tommy Paul
- Roberto Bautista Agut mot João Fonseca