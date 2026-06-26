Wimbledon-trekningen: Djokovic og Sinner på samme side – med mulig semifinale i vente

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Novak Djokovic kjenner sin vei i Wimbledon og motstanderne han må møte for å erobre en rekordbrytende 25. Grand Slam-tittel, som ville være hans åttende på gressbanen i London. Djokovic har kun prioritert Grand Slam-turneringene, vel vitende om at han, som 38-åring, begynner å gå tom for sjanser til å vinne enda en stor tittel, og han har falt kraftig på ATP-rangeringen, helt ned til åttendeplass.

Etter at loddtrekningen til Wimbledon ble gjennomført på fredag, vet Djokovic (syvende seedet i Wimbledon på grunn av Alcaraz’ skade) hvem hans første motstander blir: den 26 år gamle kineseren Wu Yibing, rangert som nummer 99 i verden, i deres første ATP-kamp. Kampen spilles tirsdag 30. juni.

Etter det har Djokovic en svært, svært tøff vei foran seg: Stefanos Tsitsipas eller Hugo Gaston i andre runde, potensielt Arthur Rinderknech i tredje runde, og muligens Andrey Rublev eller Joao Fonseca (som slo ham ut i Roland Garros forrige måned) i fjerde runde, samt den tredje seedede Felix Auger-Aliassime i kvartfinalen.

I mellomtiden skal Jannik Sinner møte Miomir Kecmanovic i første runde, og kan møte Nuno Borges eller Tristan Boyer i andre runde, Ignacio Buse i tredje runde, og potensielt Rafael Jódar eller Luciano Darderi i fjerde runde. Daniil Medvedev kan bli den høyest rangerte spilleren som møter Sinner i kvartfinalen.

En semifinale mellom Sinner og Djokovic ville derfor bli en stor begivenhet, men la oss ikke glemme at begge ble slått ut mye tidligere under den siste Grand Slam-turneringen på grusbanene i Paris... Vinneren av den semifinalen kan møte Alexander Zverev, som er den høyest rangerte spilleren på den motsatte siden av trekningen.