Wimbledons elektroniske system sviktet igjen under Draper-Khachanov-kampen, og poenget måtte tas om igjen

Wimbledon 2025 skjemmes av et kontroversielt elektronisk linjedommersystem, som for første gang på 147 år erstatter de menneskelige linjedommerne. Det burde ikke skape så mange problemer, ettersom denne teknologien ikke er noe nytt, og har blitt brukt i andre konkurranser, inkludert US Open og Australian Open. Mange spillere har imidlertid stilt spørsmål ved nøyaktigheten ... og vi kjenner til minst to tilfeller der systemet ikke fungerte som det skulle, og poeng måtte tas om igjen.

Den andre gangen var i kvartfinalen mellom Taylor Fritz og Karen Khachanov. En feil ble feilaktig dømt i det fjerde settet. Dommeren, Louise Azemar-Engzell, ba spillerne om å stoppe, sjekket det utstedte på telefonen og kunngjorde at det siste poenget måtte gjentas.

"Mine damer og herrer, vi må spille om det siste poenget på grunn av en funksjonsfeil. Systemet fungerer nå", sa den svenske dommeren. Poenget ble spilt om, og Fritz endte opp med å vinne kampen 6-3 6-4 1-6 7-6 (7-4). Amerikaneren møter Carlos Alcaraz i semifinalen på fredag.

Hva var det som skjedde? Ifølge en uttalelse var det en ballgutt som fortsatt var på vei over nettet, og derfor gjenkjente ikke systemet starten på poenget. Et annet problem enn det som skjedde i kampen mellom Anastasia Pavlyuchenkova og Sonay Kartal, som skjedde fordi systemet hadde blitt slått av ved et uhell, uten at dommeren la merke til det...

For Khachanov, som tapte kampen, gjør systemet, som erstatter linjedommerne, at han "føler seg alene på banen, "du føler litt at banen er for stor, for alene uten linjedommere", samtidig som han også stiller spørsmål ved den elektroniske serven, som må være veldig presis, "men vi har sett et par feil" (via BBC).

Fritz mener imidlertid at det er en god idé. Til tross for "noen problemer her og der, "synes jeg fortsatt det er mye bedre å bare ha den elektroniske linjedommeren, i motsetning til linjedommerne, fordi jeg liker å ikke måtte tenke på å utfordre avgjørelser midt i poengene".