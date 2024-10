Windblown får en anime-åpning for sin lanseringstrailer

HQ

Motion Twin satte navnet sitt på kartet med Dead Cells, en roguelike som er en sann mester i sjangeren. Nå har de sluppet sitt etterlengtede nye prosjekt, Windblown, i tidlig tilgang på Steam.

Lanseringstraileren - som du kan sjekke ut nedenfor - er vakkert animert, og minner oss om animeåpningene på begynnelsen av 2000-tallet. Hovedpersonene får et øyeblikk hver når de går mot kameraet, med en ettertenksom eller frekk silhuett i bakgrunnen, og viser frem sine personligheter.

Vi får til og med et stort power-up-øyeblikk for å vise hvor sterk du kan bli i Windblown. Ta spillet sammen med en venn eller to, og få tilgang til et dusin våpen, massevis av krefter og dash-mekanikken som bare lar deg gå fortere og fortere.