Windows 11 har offisielt fått lanseringsdato

Ja, du har kunnet prøve Windows 11 i lang tid nå, først via den eksperimenterende dev-kanalen mens Microsoft fjernet og rettet tekniske feil, og deretter i beta-kanalen hvor det hele var langt mer stabilt.

Den kan du fortsatt, men nå vet vi når Windows 11 betraktes som lansert. På deres hjemmeside er det blitt bekreftet at det nye operativsystemet offisielt lanseres den 5. oktober, og det kan lastes ned gratis.

Det betyr at dersom du har en Windows 10-PC som kvalifiserer seg, så kan du få gratis Windows 11 fra den datoen. Ikke bare det, Microsofts Aaron Woodman har også slått fast at dette blir det beste operativsystemet for gaming.

"Windows 11 delivers the best Windows ever for gaming and unlocks the full potential of your system's hardware with technology like DirectX12 Ultimate, DirectStorage and Auto HDR."

De har også utgitt en trailer som du kan se nedenfor.