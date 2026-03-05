Windows 12 som abonnementsbasert viser seg å være ubegrunnet

HQ

Mens internett i går ble oversvømt av nyheter om at et kommende Windows 12 skulle være modulært, AI-fokusert og ikke minst abonnementsbasert, plukket mange medier opp historien til tross for at det manglet en faktisk troverdig kilde.

Windows Central var et av de første mediene som startet en faktisk etterforskning, og fant ut at AI-baserte nyhetssider delvis hadde skylden, ved å bruke utdatert informasjon og en PC World-artikkel som ble trukket tilbake da den siterte rapporten viste seg å være falsk, og mest sannsynlig enten generert av AI, eller ved hjelp av AI for research, med sterke bevis på at AI ikke er i stand til å se forskjellen mellom nettdiskusjoner og faktiske fakta. Men etter hvert som både ekte og AI-baserte nyhetssider begynte å sitere hverandre i stedet for å se mot den virkelige kilden, ble ting verre.

Det er ingenting som tyder på at Windows 12 lanseres i år, og det er heller ingenting som tyder på at det blir abonnementsbasert. Det at operativsystemet skal være modulært, skyldes ifølge flere Windows-spesialiserte medier mest sannsynlig et gammelt CorePC-prosjekt om et skalerbart og mer adskilt operativsystem for å forbedre sikkerheten. Windows Central påpeker også at det troverdige kodenavnet, Hudson River, er fra 2023, og at gjengivelsene som flyter rundt er konseptkunst fra 2022, mens abonnementsdelen stammer fra rykter som er mer enn ti år gamle.