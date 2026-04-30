Windows K2 er Microsofts plan for å vinne tilbake brukernes tillit

Så sent som i mars bekreftet Windows-president Pavan Davuluri planer om å ta tak i alvorlige "smertepunkter" i Windows 11. Og ifølge Windows Central sier "kilder" at selskapet mener alvor med å gjøre Windows 11 til en plattform som folk er stolte av å bruke. Disse endringene skal være gjort innen utgangen av 2026 og inn i 2027.

Denne innsatsen har kodenavnet Windows K2. Det er et prosjekt som ble satt sammen i andre halvdel av fjoråret, og det tar for seg de største klagene som folk har på Windows 11. Det bør bemerkes at Windows K2 ikke er en dedikert versjon av operativsystemet. K2 er et pågående initiativ som vil sikre at Windows-kvaliteten forblir både høy og konsistent på tvers av nåværende og fremtidige versjoner.

De tre hovedpilarene i Windows K2 er "ytelse, håndverk og pålitelighet". Microsoft tar tak i tilbakemeldinger direkte fra brukere og Insiders, analyserer telemetridata og gjennomfører fokusgrupper med kunder. En annen ting er hvordan team internt bedre kan bidra med kode til Windows-produktet. Tilsynelatende betyr dette at det å være smidig har blitt erstattet med en besettelse av kvalitet.

Den fjerde pilaren kommer til å være fellesskap. Windows Insider-møter er tilbake, og medlemmer av Windows-teamet kommer til å være mer fremtredende på sosiale medier og i fora for å svare direkte på tilbakemeldinger fra folk på nettet.

Vi her i Gamereactor er selvfølgelig interessert i spilling, og for det ser Microsoft på steamOS som referansepunktet. De jobber derfor med å optimalisere plattformen slik at steamOS og Windows blir sammenlignbare når det gjelder spillytelse. Dette bør være tilfelle i løpet av det neste året eller to.

Vi bør være klar over at Windows K2 ikke har noen ferdigstillelsesdato. Det er et pågående initiativ som i hovedsak definerer hvordan Windows skal bygges og hva som skal prioriteres fremover. Målet er å fikse opp Windows 11 og reposisjonere plattformen som noe folk er stolte av å bruke, og opprettholde det konsekvent.

Planene er i det minste i gang. Nå venter vi som brukere på resultatene.