Windroses første oppdatering vil forbedre tilkoblingsmulighetene og legge til mange nye bygningsdeler

Da Windrose nylig ble lansert, viste det seg raskt å være en stor hit, med over en million spillere som hoppet inn i piratoverlevelsestittelen så snart de kunne. Dette debuterte til og med i løpet av en travel uke med mye konkurranse, inkludert Pragmata, Mouse: P.I. For Hire, og

Erstattet. Helt siden denne debuten skjedde, har spillertallene falt som forventet, selv om de fremdeles er ganske høye, og med denne fortsatte interessen har utvikleren Kraken Express lagt frem sine planer for hva man kan forvente av prosjektet i overskuelig fremtid.

I et Steam-blogginnlegg har Kraken Express kunngjort at i sitt forsøk på å forbedre spillets ytelse og redusere antall feil, har det blitt satt opp et supportsidesystem for fans som lettere kan rapportere eventuelle problemer de måtte komme over.

Utover dette har vi fått et innblikk i den neste oppdateringen for spillet, som lover massevis av rettelser overveiende og noen få nye elementer på toppen av dette. Det vil være forbedringer av tilkoblingsproblemer, forbedringer av CPU- og diskbruk, ytelses- og stabilitetsoppdateringer, over 50 rettelser og endringer i livskvaliteten, og over 40 nye bygningsstykker for å "fylle noen hull og inkonsekvenser". Kraken sier at det til og med kan være i stand til å "løse Steam Cloud Saves-problemer".

Det er ikke noe ord om når denne oppdateringen vil slippe, da den kan lande denne uken eller kanskje neste uke i stedet, og når denne oppdateringen er ute av veien, vil fokuset bli flyttet til neste store innholdsoppdatering som bringer Ashlands-biomet.

Kraken legger til: "Vår filosofi nå er å berike de nåværende spillsystemene, i stedet for bare å legge til nye biomer med det respektive innholdet, så selv før vi har alle detaljene, er det trygt å si at spillet ikke bare vil vokse i størrelse - det vil også utvikle seg.

"Omfanget av det vi ønsker å gjøre er ganske ambisiøst, så vårt beste bud akkurat nå er at denne oppdateringen vil ta minst seks måneder å levere. Det høres kanskje lenge ut, men vi tror det vil gi oss mulighet til å lansere en spennende og meningsfull utvidelse av spillet av passende kvalitet. Vi kommer med andre ord til å jobbe veldig hardt, så det er verdt å vente på."

Så det ser ut til at den neste store innholdsoppdateringen for spillet er en stund unna, men når den lander, ser det ut til at det vil være mye å sette pris på i den.