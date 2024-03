Winnie the Pooh: Blood and Honey II kommer på kino 26. mars.

Oppfølgeren til den svært kontroversielle slasherfilmen Winnie the Pooh: Blood and Honey har nå fått en planlagt lanseringsdato. Blood and Honey II vises på utvalgte kinoer i USA i tre dager: 26., 27. og 28. mars. Nordamerikanske billetter kan kjøpes hos Fathom Events, men det er ennå uklart når filmen får premiere i Europa.

HQ

Synopsis for oppfølgeren lyder slik: "Dypt inne i Hundremeterskogen vokser et destruktivt raseri når Ole Brumm, Nasse Nøff, Ugla og Tigergutt opplever at hjemmet deres og livene deres er i fare etter at Kristoffer Robin avslørte deres eksistens. Gruppen vil ikke lenger leve i skyggen, og bestemmer seg for å ta kampen til byen Ashdown, Kristoffer Robins hjem, og etterlater seg et blodig spor av død og kaos. Winnie og de ville vennene hans vil vise alle at de er dødeligere, sterkere og smartere enn noen kan forestille seg, og de vil ta hevn over Kristoffer Robin en gang for alle."

Filmen Winnie the Pooh: Blood and Honey II er regissert av Rhys Frake og har Scott Chambers i hovedrollene som Kristoffer Robin, Ryan Oliva som Ole Brumm og Eddy MacKenzie som Nasse Nøff. Filmens manus er også skrevet av Matt Leslie (Summer of 84).