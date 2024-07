Winona Ryder og Tim Burton har planlagt Beetlejuice Beetlejuice i flere tiår

HQ

Vi har ventet i over 35 år på at Beetlejuice skulle komme tilbake, og heldigvis blir dette tilfelle i september når Beetlejuice Beetlejuice gjør sin debut på kino. Mens vi har ventet på mer fra regissør Tim Burton og stjernene Michael Keaton og Winona Ryder, viser det seg at førstnevnte og sistnevnte har lagt planer i flere tiår for å få laget denne filmen.

I et intervju med Harper's Bazaar avslører Ryder at hun og Burton har holdt kontakten gjennom årene siden originalen kom ut, og at, som Ryder uttrykker det, "det var mange ganger agentene mine ikke visste at jeg møtte ham".

Burton benyttet også anledningen til å diskutere de ulike ryktene om Beetlejuice -prosjekter i fortiden, og hvordan fanskaren rundt filmen overrasket ham, og la til at "det hadde vært snakk om den, men jeg forsto egentlig aldri hvorfor den var populær. Og dette var da folk ikke snakket om oppfølgere."

Uansett har paret endelig klart å få laget en Beetlejuice oppfølger, og den får kinopremiere 6. september. Du kan se traileren nedenfor.