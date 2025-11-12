HQ

Winter Burrow er det første spillet fra danske Pine Creek Games, og de beskriver det som et "koselig overlevelsesspill i skogen". Spillregissør Benjamin Salquist har tidligere uttalt at Winter Burrow byr på både hygge og utfordring, og plasserer det et sted mellom det sjarmerende Animal Crossing og det langt mer gjennomgående utfordrende Don't Starve.

I Winter Burrow tar du rollen som en søt liten bjørkemus, som (fun fact!) faktisk er et av Danmarks sjeldneste pattedyr. Musen har vokst opp på landet, men flytter på et tidspunkt med foreldrene sine til den fristende storbyen. Livet i byen blir imidlertid ikke slik den lille familien hadde håpet på, og foreldrene sliter seg ut i gruvene, og tragisk nok klarer de ikke å spare opp nok penger til å flytte tilbake til landsbygda før det harde arbeidet koster dem livet.

Vår lille bjørkemus selger nå alt den lille familien har i byen og vender tilbake til barndomshjemmet sitt; et lite musehull i bunnen av en stor trestubbe ute på landet. Musehullet er kaldt og falleferdig, så det første den lille musa må gjøre er å tenne opp i peisen med noen kvister som ligger på gulvet, slik at den kan holde varmen. Deretter må den bygge en enkel seng, reparere den gamle lenestolen som fortsatt står midt i stuen, og lage en liten øks.

Dette er en annonse:

Det tar ikke lang tid før den lille musa må ut i den kalde og barske skogbunnen for å samle kvister, greiner, steiner, sopp, blader, bær, gresstrå og mye annet. Alt dette kan brukes til å lage alt fra garn og tau til redskaper og mat, slik at man kan overleve den kalde vinteren.

I musehullet står det en gammel ovn, som raskt blir reparert slik at musa nå kan lage alt fra stekte kantareller, stekte biller, ulike typer kjeks og syltetøy, forskjellige paier og deilig, varm te av bærene den har funnet. Det er ganske koselig å innrede det lille, varme musehullet, som står i skarp kontrast til den farlige verden rett utenfor døren.

Dette er en annonse:

Det er ikke mange spill der strikking er en sentral del av spillet, men det er det i Winter Burrow. Med fibrene og plantedelene du finner på skogbunnen, må du som nevnt lage ditt eget garn, slik at du for eksempel kan strikke deg en kåpe og en lue for å holde varmen når du er ute og samler ressurser. Ute er kulden din største fiende, særlig hvis du, kanskje litt uklokt, våger deg ut om natten, så det er viktig å være godt innpakket. Hjemme i lenestolen kan du, i tillegg til å lage kåper og luer, også lage deg en større ryggsekk slik at du kan ta med deg flere ressurser hjem når du er ute.

Winter Burrow har en tydelig todelt struktur, der den ene delen er det varme og koselige musehullet ditt og den andre er den ville naturen utenfor døren. Hjemme i musehullet kan du kose deg med å lage mat, lage garn og strikke, reparere møbler, dyrke sopp og mye mer, men ute i naturen er det farlig og ubarmhjertig, men du er likevel tvunget til å dra ut dit fordi alle ressursene du trenger, finnes i skogbunnen. Etter hvert som du skaffer deg flere og flere verktøy, åpner du opp nye områder og møter både venner og fiender her ute.

Jeg er vanligvis ikke noen stor fan av overlevelsesspill, for jeg synes fort de blir overveldende, og det føles noen ganger som om du gjør husarbeid i stedet for å kose deg. Winter Burrow er definitivt et "survival light"-spill, men du må fortsatt holde et våkent øye med sult, helse og utholdenhet, og du må sørge for at du holder deg varm. Det er overraskende lett å komme inn i, og det føles ikke som et ork å finne eller lage det du trenger, for det meste er ganske intuitivt og blir aldri overveldende eller kjedelig, slik det kan bli i andre overlevelsesspill.

En stor del av dette er takket være noen menyer som for det meste fungerer veldig bra, men som naturlig nok tar litt tid å bruke. Det er imidlertid noen få områder der du må fikle litt unødvendig mye for å oppnå det du vil, og et eksempel er lageret ditt. Det er her du plasserer alle ressursene du finner i naturen, all maten du lager, alle klærne du strikker, alle brettene du produserer, og alle de andre tingene du skaper og finner i løpet av spillet.

Som du sikkert kan forestille deg, kan du ende opp med å ha ganske mange ting i lageret ditt underveis, så jeg skulle gjerne sett et filtreringsalternativ slik at jeg for eksempel bare kan se alt som kan spises, eller alle klærne mine, eller alle verktøyene mine. Slik det er nå, blir alt blandet sammen, og det blir fort uoversiktlig. Man kan flytte rundt på ting og plassere dem i grupper hvis man vil, men det er faktisk mye arbeid, og det er et ork hvis man vil ha en strukturert lagring slik at man enkelt kan holde oversikt.

Det visuelle aspektet ved Winter Burrow er ganske vakkert og ser nesten håndtegnet ut. Det er lagt stor vekt på detaljene, og som nevnt ovenfor fungerer de mange menyene ganske bra og bidrar til å gjøre spillet tilgjengelig og lett å komme inn i. Lyden er også ganske bra, med et veldig fint lydspor som gir et stemningsfullt bakteppe til de utmerkede lydeffektene.

Pine Creek Games Winter Burrow er inspirert av nordisk natur og byr på mye nordisk sjarm, og jeg synes spillet balanserer det koselige med det utfordrende på en veldig god måte. Bortsett fra noen små glitches, mest knyttet til hvordan Storage fungerer, er det et velfungerende spill i sin sjanger. Det er kanskje for enkelt for noen, men hvis du er ute etter et koselig og avslappende spill å sitte og varme deg med på mørke kvelder, kanskje sammen med partneren din, så er Winter Burrow et ganske godt valg.

Du kan allerede prøve en demo av Winter Burrow for PC på Steam, og det vil også være tilgjengelig på Game Pass fra dag én.