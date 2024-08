Winter Burrow: En life-sim uten mye rot

Vi elsker alle et godt livsimuleringsspill. Det er noe så hyggelig og sjarmerende med å leve et virtuelt liv, kanskje til og med et med mer fantastiske elementer, for eksempel å ta rollen som en mus som forsøker å gjenoppbygge barndomshjemmet sitt i en frossen ødemark. Høres det altfor spesifikt ut til å være en tilfeldighet? Det er det i så fall, for jeg snakker faktisk om Pine Creek Games' Winter Burrow, et overlevelseseventyr som jeg hadde gleden av å teste i en kort demo da jeg var i Tyskland i forbindelse med Gamescom.

HQ

Så ja, målet med Winter Burrow er å effektivt fikse opp barndomshjemmet ditt som en liten gnager. Hjemmet har blitt ødelagt og har fått mye juling over tid, og etterlater det med ødelagte møbler og begrensede eller ingen ressurser, og dette gjelder også omgivelsene rundt, som er øde og ødelagte, nesten som om tiden har glemt alt om det. Det er her musen din kommer inn i bildet, for med knokkelfedt og ren og skjær besluttsomhet bygger de opp igjen hjemmet og reparerer lokale, ødelagte severdigheter, noe som i sin tur åpner veien til nye områder og gjør det mulig for andre karakterer å vende tilbake for å hjelpe til i arbeidet. På mange måter er det en veldig tradisjonell life-sim, men det er også en life-sim uten alt oppstyret.

Dette spillet er veldig grunnleggende og rudimentært. Det er ikke noe negativt ment, for ofte går life-sim-titler i den fellen at spilleren må gjøre kjedelige og repeterende oppgaver om og om igjen for å gjøre marginale fremskritt. Det er noe vi ser i Stardew Valley, My Time at -serien, Fae Farm, you name it. Her er det mye mer strømlinjeformet, slik at du vandrer rundt og plukker opp steiner, pinner, blader, tømmerstokker og lignende kjerneelementer og bruker dem til raskt og enkelt å utvikle nye materialer eller gjenstander som muliggjør mer kompleks ressurshøsting. Den største forskjellen i Winter Burrow er at overlevelsesmekanikken er litt mer hensynsløs.

Vi snakker ikke om overlevelsessystemer på størrelse med The Forest, men i motsetning til Stardew Valley, der hovedbekymringen din er å gjøre så mye på én dag at du trenger en lur, kjemper du i Winter Burrow hele tiden mot trusselen om å fryse ihjel. Hver gang du forlater hjemmet ditt eller forlater nærheten av et bålsted, begynner musens kroppstemperatur å synke, og skulle den nå et lavt nok tall, vel ... du vil ikke at den skal nå et lavt tall. Det finnes flere vanlige overlevelseselementer i tillegg til dette, inkludert utholdenhet og helse, men temperaturen er det virkelige kjerneelementet og mekanikken her, og den fungerer virkelig for å holde deg på tå hev og utføre meningsfulle oppgaver.

Dette er en annonse:

Selve verdenen ser også ut til å passe til den mer strømlinjeformede og grunnleggende tilnærmingen, ettersom det bare er en håndfull ting å gjøre og finne mens du utforsker. Du kan komme over omreisende kjøpmenn der du kan selge gjenstander for å tjene mynter og deretter bruke myntene på sjeldnere materialer. Du kan finne et musekadaver som må begraves og minnes med en vardestein. Kanskje støter du på noen aggressive biller som du må bli kvitt med et raskt og kraftig øksehugg. Det er ikke snakk om en kompleks og mangfoldig levende verden i Winter Burrow, men det er også poenget, for fra første minutt er det ganske tydelig at det er et øde og ganske karrig sted musen din vender tilbake til.

Heldigvis dukker det opp noen få karakterer underveis for å bryte opp ensomheten. Bortsett fra de nevnte kjøpmennene, finner du familiemedlemmer og hjelper dem med oppgaver i arbeidet med å bygge opp lokalområdet igjen. Du kan kombinere dette med mål som dreier seg om å lage utstyr for å forbedre musens overlevelsesevne, for eksempel ved å strikke en ullgenser for å bli mer motstandsdyktig mot kulden. Uansett er Winter Burrow designet for å være enkelt og ganske greit å plukke opp og spille, og den korte smakebiten jeg fikk, viste definitivt at dette vil være tilfelle ved lansering.

Dette er en annonse:

Jeg håper at spillet utvikler litt mer kompleksitet etter hvert som timene ruller videre, for akkurat nå føler jeg at det trenger litt ekstra for å virkelig skille seg ut i det som har blitt en ganske populær kategori. Men uansett er det hjerte i Winter Burrow og en koselig atmosfære som få kan konkurrere med, og av den grunn ser jeg frem til å oppleve mer av dette spillet.