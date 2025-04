Winter Burrow: Avslappende overlevelse på en ganske tradisjonell måte

HQ

Det var ingen aprilspøk da Xbox EMEA Developer Sessions ble holdt for pressen 1. april. Spillutviklerne presenterte sine kommende prosjekter på en flott og omfattende måte, og det ble også vist frem noen virkelige spill. Et av disse var Winter Burrow fra utvikleren Pine Creek Games og utgiveren Noodlecake Games. Det er et stemningsfullt overlevelsesspill der en liten mus vender tilbake til sitt hjemland for å pusse opp barndomshjemmet. Lanseringen er planlagt til 2025 for Xbox Series X (og S), Xbox One og PC. Winter Burrow vil også bli inkludert i Xbox Game Pass umiddelbart ved lansering, og spillet er også inkludert i Xbox Play Anywhere -programmet, så når du først har kjøpt spillet, kan du spille det på nesten hvilken som helst enhet du vil.

Det danske indiespillet fra Pine Creek Games vekker umiddelbart oppmerksomhet med sin fargerike, tegneserieaktige grafikk. Perspektivet er isometrisk, og basert på det jeg så, er historien fortalt med vakre stillbilder og tekst. Mye tid tilbringes i spillets menyer, og det virker som om det er mer enn nok å lese her. Tempoet i Winter Burrow er lavt, så det passer bra å lese mye i denne typen spill. På den annen side vil det kanskje ikke tiltrekke seg spillere som vanligvis ønsker mye action og eksplosjoner.

Winter Burrow er et overlevelsesspill, så du må jobbe hardt for alt. Først må du tenne bål i peisen, ellers risikerer du å fryse. Dette krever selvfølgelig at du samler ulike grener og pinner fra området rundt. Deretter er det på tide å lage en steinøks for å få tak i enda mer solide råmaterialer. Du kan ikke komme særlig langt fra hjemmet ditt, for du risikerer fortsatt å fryse. Heldigvis kan du navigere deg tilbake ved hjelp av dine egne fotspor i snøen. Etter øksa er det på tide å lage varme klær til musa, slik at den kan komme seg litt lenger bort fra det koselige ildstedet før den må tilbake. Men veving krever garn, og det er heller ikke automatisk tilgjengelig. Slik utvikler spillet seg som et tradisjonelt overlevelsesspill. Når du har kommet langt nok, kan du bryte barrieren som tidligere hindret deg i å komme videre til neste område, og slik kommer du videre i eventyret.

Siden dette er et overlevelsesspill, er selvfølgelig håndverk en viktig del av opplevelsen. I spillet kan du lage ulike husholdningsartikler og senere til og med møbler, men du kan ikke designe og bygge ditt eget hjem.

Under presentasjonen møtte vi biller på størrelse med en mus, men billene angrep ikke spilleren. Ifølge utviklerne kan spilleren imidlertid angripe først, og det er det som fører til en brutal kamp. Kampene er veldig enkle, korte og i sanntid, men de fungerer godt nok.

Winter Burrow har en endring av dag og natt. Om natten blir det raskt kaldt, og forfrysninger truer deg uansett bekledning. Senere får spilleren en lommelykt, som gjør at du kan navigere i mørket bedre enn før. Det som skjer i spillet, blir forsøkt formidlet til spilleren visuelt. Når forfrysninger truer, dukker det opp flere isflak i kantene av skjermen, og stormen hindrer bokstavelig talt sikten når snøen begynner å dekke skjermen. Og hvis man ikke har en lommelykt, er skjermen virkelig mørk.

Kanskje det mest interessante elementet som ble introdusert var en spade, som det er mulig å grave hull i bakken med. På denne måten kan du finne tilfeldige gjenstander, og muligens noe virkelig viktig. I alle fall oppfordrer denne typen spillmekanikk deg til å grave i bakken ofte og på mange forskjellige steder.

Winter Burrow virker som et ganske trygt overlevelsesspill når det gjelder spillmekanikken, og det krever helt klart en viss type spiller. Tempoet er langsomt, stemningen er rolig, og som jeg allerede har nevnt, bør du være forberedt på å lese mye og ellers bruke tid i menyer. I løpet av 2025 får vi se hva Winter Burrow endelig har å by på.