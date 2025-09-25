Winter Burrow lanseres i november

HQ

Vi har visst en stund at Pine Creek Games' bedårende overlevelseseventyr Winter Burrow ville debutere som en dag én Game Pass lansering, men det vi aldri har visst er når nøyaktig spillet ville lanseres. Nå gjør vi det.

Som en del av Tokyo Game Show Broadcast, er det bekreftet at Winter Burrow kommer på PC, Xbox One, Xbox Series X / S og Nintendo Switch alle 12. november 2025, og som en del av Game Pass og Play Anywhere biblioteker.

For mer om Winter Burrow, ikke gå glipp av vår siste forhåndsvisning av spillet her, for en smakebit av hva som vil bli tilbudt når det lanseres om rundt seks uker.