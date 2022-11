Winter Soldier klar for Marvel's Avengers om to uker

HQ

Hele tre måneder har gått siden Crystal Dynamics og Square Enix bekreftet at James Buchanan "Bucky" Barnes aka Winter Soldier var på vei til Marvel's Avengers. Nå vet vi akkurat når.

De to partene forteller at Winter Soldier blir en del av Marvel's Avengers den 29. november. Utviklerne sier at noen av angrepene hans vil ligne litt på Black Widow og Captain America siden de to lærte han opp, men at Bucky for det meste vil ha helt unike animasjoner og taktikker vi skal få vite mer om litt nærmere lansering. I kjent stil vil han også komme med en håndfull historieoppdrag som både fungerer som en slags opplærlingsdel og avslører mer om denne utgaven av han.

Oppdatering 2.7 inkluderer også Cloning Lab Omega-Level Threat hvor vi blant annet skal få kjempe mot denne nye utgaven av MODOK.