Wipeout Rush annonsert til Android og iOS

Det er ganske mange fans som venter tålmodig på et nytt Wipeout-spill, og det får de nå, men det er kanskje ikke helt hva de fleste forventet eller håpet på.

For det later nemlig til at Sony har lånt lisensen ut til en annen utgiver og utvikler. Utvikler Amuzo og utgiver Rogue Games har nettopp avduket Wipeout Rush, et helt nytt spill i serien som kommer til iOS og Android.

Spillet kombinerer "det raske, futuristiske utseendet til den klassiske serien med et nytt estetisk og populært gameplay i tegneseriestil for å levere en Wipeout-opplevelse aldri sett før for nye og gamle fans".

"I was raised on the console Wipeout games—and those will continue to live on PlayStation hardware—but we wanted to reinvent the breakneck speed and gorgeous presentation of the series for a new breed of players on mobile devices," sier Matt Casamassina, som er CEO hos Rogue.

De samarbeider med Sony om å gi det ut, og det skjer senere i år.