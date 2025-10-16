Witchbrook har blitt forsinket til 2026

HQ

Hvis du har gledet deg til den koselige simuleringen fra Chucklefish, Witchbrook, har vi noen nyheter å dele. Indieprosjektet har blitt forsinket og vil ikke lenger lanseres vinteren 2025 som forventet.

I et oppdatert blogginnlegg avsløres det at Witchbrook nå kommer i 2026, og årsaken til spillets forsinkelse forklares slik :

"Witchbrook er et stort prosjekt - og det tar form akkurat som vi håpet; fullt av sjarm, dybde og detaljer! I den første bloggen vår fortalte vi om målet vårt om å skape en levende verden som du kan utforske, og etter hvert som vi samler alle disse elementene, tar vi oss den tiden som trengs for å sikre at verden føles rik, oppslukende og levende."

Forsinkelsen vil riktignok bety noe ekstra innhold i den komplette lanseringsversjonen av spillet, inkludert "flere spennende muligheter, inkludert flere plattformer og språkstøtte vi ikke hadde planlagt i utgangspunktet!"

Og for mer om spillet, har utvikleren til og med gitt ut et interaktivt kart som lar folk se hva det større området Mossport har i vente. Du kan gå hit for å utforske området rundt.