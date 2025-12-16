Witchbrook utvikles med inspirasjon fra Studio Ghibli og Google Street View

HQ

Chucklefish har gjort seg bemerket som pikseleksperter og har i årenes løp skjemt oss bort med retroinspirerte og kritikerroste eventyr som Starbound og Wargroove. På den internasjonale spillkonferansen i Bilbao møtte vår korrespondent David Caballero seniorartist Jade Evans fra Chucklefish for å snakke om studioet og arbeidet deres.

Samtalen kom inn på utfordringene med pikselbaserte spill, der det ikke er like lett å illustrere følelser og lignende. Men dette plaget ikke Evans, som sa at hun "liker hvor små figurene er. Noen av dem er bare rundt 40 piksler høye, og det du får plass til der, er å kunne få plass til komplekse ansiktsanimasjoner, noe som på en eller annen måte er mulig med en så liten skala."

Hun ser på piksler som en givende utfordring, der hun ønsker å vise hva de kan få til innenfor de begrensningene som finnes, men utelukker ikke at hun noen ganger kan bruke moderne effekter for å forbedre sluttresultatet:

"Jeg liker virkelig disse utfordringene, og Chucklefish generelt, vi er veldig begeistret for hva vi kan gjøre med disse grensene, virkelig presse dem. Det finnes ting som pikselpurister vil si er flott, for eksempel å kombinere ulike lyseffekter eller kamerabevegelser, ting som ikke var mulig før i tiden med tradisjonell pikselkunst, og det er veldig spennende å kunne kombinere elementer av 3D, som er veldig vanlig nå, kombinere elementer av 3D, virkelig fine shadere, lyseffekter."

Ho forteller også om hvordan hun tilnærmer seg det kommende Witchbrook, og hvor hun finner inspirasjon til den travle byen med sine svingete veier:

"Når det gjelder produksjonen, starter vi med konseptutvikling og research, og prøver å gjøre research fra den virkelige verden. Mye av inspirasjonen kommer fra Studio Ghibli, særlig animasjoner som Kiki's Delivery Service."

Det viser seg imidlertid at studioet også bruker et mer uventet verktøy :

"Jeg blir påvirket av Google Street View for å få ideer til hvordan vi kan få veier til å se fine ut eller bygninger til å se fine ut, ved å prøve å ta bilder."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor, komplett med undertekster, for å lære mer om den lovende Witchbrook. Den opprinnelige planen var å lansere den i år, men dessverre ble den forsinket og vil nå bli utgitt i 2026.