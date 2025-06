Witcher 4 går konsoll først: 60 FPS er målet

HQ

The Witcher 4 Witcher 4 vil følge en "konsoll først"-strategi, med et mål om 60 FPS. Dette avslørte utviklerne i et intervju med Digital Foundry, der de også nevnte at selv den mindre kraftige Series S-modellen forventes å kjøre The Witcher 4 med stabile 60 FPS - selv om det vil være "ekstremt utfordrende". Dette betyr også at det vil bli lagt stor vekt på å optimalisere spillet på tvers av ulike plattformer.

Det tekniske arbeidet er omfattende, og krever nøye prioritering av kodebasestrukturen, optimalisering av gjengivelsen og testing i en rekke ulike miljøer. Selv om Series S utgjør den største utfordringen, er ambisjonen klar: en stabil og smidig opplevelse på tvers av alle konsoller. CD Projekt Red ønsker å unngå å gjenta feilene som ble gjort med Cyberpunk 2077, og sikter mot en polert lanseringsopplevelse.

I en samtale med Digital Foundry sa teamet :

"Jeg vil si at 60 FPS definitivt vil være ekstremt utfordrende på Series S, la oss bare si at dette er noe vi trenger å finne ut av."

Tror du CDPR vil få det til - og hvilken konsoll planlegger du å spille The Witcher 4 på?