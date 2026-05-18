Witcher spin-off Project Sirius har fått ny hovedforfatter

Project SiriusNå har et av de mange spillene CD Projekt Red jobber med for tiden, fått en ny hovedforfatter. Spillet ble først fakturert til oss som en flerspiller-spinoff av The Witcher. Tidlig i 2023 ble prosjektet imidlertid startet på nytt, med CD Projekt Red som sa at det var bedre å kutte kostnader tidlig enn å måtte håndtere større problemer senere.

I fjor ble det permitteringer hos utvikleren av Project Sirius, The Molasses Flood, og studioet ble deretter absorbert helt inn i CD Projekt Red, og arbeidet fortsatte derfra. Nå har vi en oppdatering på en av hovedpersonene bak spillet, da Kwan Perng har bekreftet på sosiale medier at han vil være hovedforfatter på Project Sirius, hos CD Projekt Red.

Dette forteller oss at utviklingen av prosjektet sannsynligvis fortsatt er i en ganske tidlig fase, så ikke forvent et overraskende slipp i år eller neste år. En ny hovedforfatter kan imidlertid knyttes til et prosjekt på en rekke punkter i utviklingen. Perngs viktigste erfaring ligger i å skape historiene for Destiny 2: The Final Shape og Guild Wars 2: End of Dragons, hvor han var den narrative ledelsen. Vi gleder oss til å se hva han har kokt sammen til The Witcher-spinoffen.