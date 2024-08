Witchfire kommer til Steam Early Access i år

HQ

Utvikleren The Astronauts har kunngjort at det magiske RPG-skytespillet Witchfire endelig vil debutere som en Early Access-tittel på Steam en gang i år. For øyeblikket tilgjengelig som et Early Access-prosjekt på Epic Games Store, vil tittelen endelig komme over til Valves plattform også, akkurat som en stor ny oppdatering har kommet til den nåværende versjonen.

Denne oppdateringen regnes som The Wailing Tower oppdatering og brakte med seg et nytt kart, nye fiender å kjempe mot, nytt bytte og utstyr å finne, og tilleggsfunksjoner også. Du kan se alt dette i aksjon i den siste traileren for spillet nedenfor.

HQ

Når det gjelder når Witchfire endelig vil forlate Early Access og debutere som et "komplett" prosjekt, snakket The Astronauts litt om dette nylig.