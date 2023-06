HQ

The Astronauts bestemte seg altså for å utsette Witchfire fra 2022 til 2023 siden de ville gjøre et par store endringer i blandingen av Destiny og The Elder Scrolls V: Skyrim, men nå virker de relativt trygge på å ha det meste klart.

Spillet var tross alt en del av gårsdagens Summer Game Fest med en trailer, og på toppen av å vise en håndfull våpen, ferdigheter og fiender avslører den at Witchfire lanseres som Early Access den 20. september.