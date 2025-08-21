Witchspire annonsert på Gamescom

Witchspire er et nylig annonsert overlevelsesspill fra Stockholms Envar Games, et studio under Envar Entertainment som tidligere har bidratt til prosjekter som Valorant og Overwatch. Dette er studioets første originale IP, som ble avslørt under Gamescom med en debuttrailer.

Spillet kan spilles alene eller med opptil tre andre spillere, og legger vekt på å lage utstyr, temme dyr og bekjempe fiender. Utforskningen gjøres på en magisk måte - spillerne svever gjennom himmelen på kosteskaft. Ut fra det som er vist så langt er basebygging og andre overlevelseselementer en viktig del av opplevelsen. Studioet beskriver Witchspire som en blanding av kreativitet og utfordring, der spillerne former sine egne veier i en fantastisk verden fylt med trusler, ressurser og hemmeligheter som venter på å bli avdekket. Løftet om flygende traversering og kooperativ utforskning gir spillet en unik identitet i en overfylt overlevelsessjanger, og det skal bli interessant å se hvordan studioet bygger videre på sin outsourcingkompetanse i sitt eget prosjekt.

Foreløpig er Witchspire kun bekreftet for PC, med en planlagt utgivelse på Steam Early Access en gang neste år.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUwe2bTmQ2U