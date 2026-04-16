Witchspire begynner sin Early Access-reise i juni

Galaxies Spring Showcase har skjedd nok en gang og fungerte som et førsteklasses sted å finne massevis av oppdateringer og nyheter i forhold til overveiende kommende AA- og indietitler. Et slikt prosjekt som dukket opp var Witchspire, med Envar Games som dukket opp for å avsløre lanseringsdatoen for Early Access for spillet.

Lanseringsdatoen er planlagt å debutere på PC i sin Early Access-tilstand, og er planlagt til 10. juni, hvor fans da vil kunne hoppe inn i overlevelseseventyret for å bli venn med og kjempe mot skapninger og ellers konstruere et fristed med andre hekser i enten samarbeids- eller enspillermodus.

Med lanseringsdatoen som kommer opp, kan du se noen glimt på Witchspire nedenfor.